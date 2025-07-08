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Тарасова: если Гуменник отберётся на Олимпиаду, будет сложно надеяться на призовое место

Тарасова: если Гуменник отберётся на Олимпиаду, будет сложно надеяться на призовое место
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о шансах российских фигуристов побороться за призовое место на Олимпийских играх в Милане. По её словам, многократному призёру чемпионатов России Петру Гуменнику будет тяжело попасть в топ-3, а вот двукратная победительница чемпионатов России Аделия Петросян может надеяться на золото.

«Если Гуменник отберётся на Олимпиаду, будет очень сложно надеяться даже на призовое место, не говоря о победе. Нехватка международного опыта и огромная конкуренция будут сказываться. В женском катании шансов у Петросян больше, Аделия способна бороться за золото. Всё будет зависеть от того, как она справится с эмоциями и насколько чисто исполнит элементы. Большое несчастье, ужас, что допустили только двух человек», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Квалификационный турнир к Олимпийским играм в Милане пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Если российские фигуристы войдут в топ-5, то смогут участвовать в Играх, которые пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.

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