Фото: Дмитрий Алиев и Арина Аверина официально подтвердили свои отношения

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев и многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина официально подтвердили свои романтические отношения. Девушка опубликовала совместные фотографии, подписав их «A+A». Дмитрий прокомментировал снимки: «Безмерно счастлив», сопроводив фразу эмодзи с красным сердечком.

Фото: Личный архив Авериной

Фото: Личный архив Авериной

Дмитрий Алиев стал гостем на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва. Спортсмены поженились вчера, 7 июля, в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.