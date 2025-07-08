Аверина — о свадьбе с Соловьёвым: всё, Димочка от меня никуда не денется

Российская гимнастка, серебряный призёр Олимпиады в Токио Дина Аверина заявила, что её муж, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, теперь никуда не убежит от неё, после того как спортсмены сыграли свадьбу и провели роспись.

«Самое главное, что у нас была роспись, так как это очень важно для меня. Не просто, как Дима сказал, штамп в паспорте. Это значит, что мы одна семья, мы одно целое. И всё уже, Димочка от меня никуда не денется (смеётся)», — приводит слова Авериной «Матч ТВ».

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Аверина 18 раз выигрывала золото на чемпионатах мира, а также стала призёром Олимпиады в личном многоборье. Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой становился олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и серебряным призёром командника на Олимпиаде в Пхёнчхане.