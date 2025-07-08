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Фото: Ирина Винер и футболист Мамаев с женой стали гостями свадьбы Авериной/Соловьёва

Фото: Ирина Винер и футболист Мамаев с женой стали гостями свадьбы Авериной/Соловьёва
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Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер пришла на свадьбу своей бывшей подопечной, серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и её возлюбленного, олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Общую фотографию с экс-главой федерации выложила жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Надежда.

Фото: Личный архив Мамаевой

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Аверина 18 раз выигрывала золото на чемпионатах мира, а также стала призёром Олимпиады в личном многоборье. Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой становился олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и серебряным призёром командника на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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