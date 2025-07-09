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Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой

Игнатов показал процесс постановки новой программы с участием Трусовой
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Вице-чемпион России Макар Игнатов показал процесс постановки новой программы, с которым ему помогает его жена, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине Александра Игнатова (Трусова). Он приурочил публикацию этого видео к Дню семьи, любви и верности, который в России отмечали вчера, 8 июля.

«В День семьи, любви и верности хочется сказать. Для нас семья – это поддерживать друг друга, верить друг в друга, мечтать вместе и идти к общим целям, даже если путь пока не до конца известен.

Постановка новой программы. Много всяких экспериментов и проб. Мы не знаем, что в итоге получится, – но знаем, зачем мы это делаем. Потому что придумали это вместе.

И поэтому даже когда на часах 00:00 – мы работаем вместе. В таких вещах для нас и есть семья. Не только дом, дети и тепло, а ещё – общее движение. Один ритм. С праздником», – подписал ролик Игнатов.

Напомним, Александра и Макар поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

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