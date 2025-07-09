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Соловьёв — о предложении Авериной: ничего не помню. До инфаркта один удар сердца

Соловьёв — о предложении Авериной: ничего не помню. До инфаркта один удар сердца
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию в командных соревнованиях Дмитрий Соловьёв вспомнил о том, как делал предложение выйти за него замуж российской гимнастке, серебряному призёру Олимпиады в Токио Дине Авериной.

«Я ничего не помню! Только то, что у меня, кажется, до инфаркта был один удар сердца. Я сильно переживал. Мы уже обсуждали и свадьбу, и будущее, и детей, конечно же. Но все равно это волнительный момент. Даже не знаю почему. Наверное, важный и ответственный шаг. Знаю, что это то сокровище, которое я встретил. Буду всегда любить, всегда оберегать, всегда поддерживать, всегда быть рядом. Несмотря ни на что, буду всегда на твоей стороне. И это было, наверное, самым главным аргументом, что я готов. Готов сделать предложение человеку, в которого влюбился. Я всей душой и всем сердцем с Диночкой», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

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