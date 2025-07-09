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Роднина — о продаже алкоголя в России с 21 года: нужно вводить более жёсткие правила

Роднина — о продаже алкоголя в России с 21 года: нужно вводить более жёсткие правила
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Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина дала свою оценку тому, что в Госдуму был внесен законопроект о запрете продажи алкоголя людям до 21 года.

«С 21 года алкоголь продают во многих странах, это не новшество. Если не можем справиться с этим по-другому, иногда нужно вводить более жёсткие правила. Реакция населения? Народ не сразу к этим правилам привыкает. Сначала будет сопротивление, потом осуждение. Один в один как с введением Fan ID. А я так и не поняла, чего в этом такого страшного?» — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее в Госдуме пояснили, что алкоголь негативно влияет на здоровье, способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности, из-за чего возраст, когда его могут спокойно продавать, должен быть поднят.

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