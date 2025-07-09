Японка Кихира возобновила тренировки в группе Орсера. Она не выступала с сезона-2022/2023

Японская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Рика Кихира сообщила, что возобновила тренировки после травмы ноги. Она вернулась в группу известного канадского тренера Брайана Орсера. Спортсменка, которой сейчас 22 года, не выступала на международных стартах с сезона-2022/2023.

«После лечения и реабилитации в Японии возобновляем тренировки в Торонто вместе с Брайаном (Орсером) и Трейси (Уилсон)», – подписала соответствующую публикацию в соцсетях Кихира.

Спортсменка получила травму лодыжки ещё в июле 2021 года, вследствие чего не выступала в сезоне-2021/2022, пропустив Олимпийские игры, затем вернулась на соревнования осенью 2022 года, однако не показала на них высоких результатов. Впоследствии она пропустила два полноценных сезона.

Напомним, Рика Кихира — двукратная чемпионка четырёх континентов (2019, 2020), двукратная чемпионка Японии (2020, 2021) и победительница финала Гран-при (2018).