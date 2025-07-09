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Фото: Дмитрий Алиев опубликовал фото с Ириной Винер и своей возлюбленной Ариной Авериной

Фото: Дмитрий Алиев опубликовал фото с Ириной Винер и своей возлюбленной Ариной Авериной
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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев опубликовал новые фотографии со своей возлюбленной, многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике Ариной Авериной и заслуженным тренером России по художественной гимнастике Ириной Винер. Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения.

Фото: Личный архив Алиева

Все они стали гостями на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва. Спортсмены поженились вчера, 7 июля, в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Помимо Алиева и Винер, на торжестве присутствовали футболист Павел Мамаев с женой, хореограф Илья Авербух с женой актрисой Елизаветой Арзамасовой, фигуристка Камила Валиева, гимнаст Никита Нагорный и жена Дарья, певица Ольга Бузова и телеведущая Регина Тодоренко.

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