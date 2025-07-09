«Хотелось бы до Олимпиады». Сменивший гражданство Гартунг высказался о немецком паспорте

Экс-российский фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство на немецкое в мае 2024 года, высказался о попытках получить паспорт в Германии. По его словам, он хотел бы сделать это до Олимпийских игр 2026 года в Милане, однако столкнулся с некоторыми сложностями при этом.

«В данный момент я нахожусь в Германии по визе. Сейчас мы работаем над получением вида на жительства. Существует два возможных пути: через статус этнического немца или по обычной процедуре — через постоянное проживание и работу в Германии. Мы двигаемся в обоих направлениях. В будущем надеюсь получить гражданство Германии. Хотелось бы сделать это до Олимпиады, но как будет — так будет. Я не зацикливаюсь на этом, мне всего 17 лет, и всё ещё впереди. Для меня главное — оставаться здоровым и избегать травм», — сказал Гартунг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.