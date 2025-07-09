«Немного грустно». Бывший российский фигурист сравнил жизнь в Москве и в Германии

Экс-российский фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство на немецкое в мае 2024 года, сравнил жизнь в Москве и Оберстдорфе (Германия), куда он переехал и где сейчас тренируется. Он заявил, что жизнь в немецком городе намного скучнее.

«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетливая. Здесь всё по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своём темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остаётся. Я приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особенно удивляют. На горы на самом деле ни разу не поднимался, но планирую», — сказал Гартунг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.