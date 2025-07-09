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Экс-россиянин Гартунг сообщил, что Бенуа Ришо поставил ему две программы на будущий сезон

Экс-россиянин Гартунг сообщил, что Бенуа Ришо поставил ему две программы на будущий сезон
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Экс-российский фигурист Генрих Гартунг, сменивший спортивное гражданство на немецкое в мае 2024 года, высказался о работе с известным французским хореографом Бенуа Ришо, который поставил ему две программы на следующий олимпийский сезон-2025/2026.

«После чемпионата мира я поехал во Францию для подготовки новых программ, которые ставил Бенуа Ришо. В них было много непривычных для меня движений, я никак не мог их запомнить, поэтому он часто на меня кричал. Бенуа поинтересовался у тренеров, какие элементы мне лучше поставить, и после этого его озарило — он сказал: «У меня есть идея». В моём случае это было скорее «повторяй за мной, поехали».

К тому же он прислушивался к моему мнению: если мне что-то было неудобно делать, мы это меняли. В результате получились прекрасные программы, которые мне очень нравятся. Короткая более расслабленная — под музыку Black Car, Leon Else, предложенную Бенуа. Я получаю удовольствие, когда катаю её!

Но произвольная программа, несмотря на всю серьёзность, мне нравится больше. Мой тренер Нико Улановский сначала хотел поставить что-то в ковбойской тематике, однако мы решили отложить эту идею на будущее. Музыка в программе из сериала Daredevil была выбрана Бенуа и моим тренером, и мне она сразу понравилась. Раньше у меня не было таких серьёзных программ — для меня это первый опыт. Теперь главное — вставить прыжки: в короткую программу — четверной флип и лутц, а в произвольную — два лутца, флип и аксель, возможно, два акселя», — сказал Гартунг в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Натальей Боку.

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