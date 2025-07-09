Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Садкова — о короткой программе на новый сезон: очень необычный для меня образ

Садкова — о короткой программе на новый сезон: очень необычный для меня образ
Комментарии

Вице-чемпионка России Дарья Садкова раскрыла некоторые детали короткой программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026, которую ей поставили заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

«Друзья, всем привет! Совсем скоро вы увидите процесс постановки моей новой короткой программы. Это очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится. Ждите!» – сказала Садкова в видео, опубликованном на странице команды Этери Тутберидзе.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.

Материалы по теме
Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?
Ришо — любимец российских фигуристов. В олимпийский сезон все забудут про Глейхенгауза?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android