Садкова — о короткой программе на новый сезон: очень необычный для меня образ

Вице-чемпионка России Дарья Садкова раскрыла некоторые детали короткой программы на будущий олимпийский сезон-2025/2026, которую ей поставили заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

«Друзья, всем привет! Совсем скоро вы увидите процесс постановки моей новой короткой программы. Это очень необычный для меня образ. Надеюсь, что вам понравится. Ждите!» – сказала Садкова в видео, опубликованном на странице команды Этери Тутберидзе.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.