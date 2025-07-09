Появились новые яркие фотографии со свадьбы Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Появились новые яркие фотографии со свадьбы серебряного призёра Олимпийских игр по художественной гимнастике Дины Авериной и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва. Спортсменки опубликовали снимки на личных страницах на своих страницах в социальных сетях.

Фото: Личный архив Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Фото: Личный архив Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Фото: Личный архив Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Фото: Личный архив Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва

Напомним, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв поженились 7 июля в Москве. Фигурист и гимнастка познакомились на проекте «Ледниковый период» в 2024 году, они катались вместе в паре. 14 февраля Дмитрий сделал Дине предложение.

Дина Аверина 18 раз выигрывала золото на чемпионатах мира, а также стала призёром Олимпиады в личном многоборье. Соловьёв в паре с Екатериной Бобровой становился олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпиаде в Сочи и серебряным призёром командника на Олимпиаде в Пхёнчхане.