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Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на олимпийский сезон-2025/2026

Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на олимпийский сезон-2025/2026
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Соответствующий документ появился на официальном сайте организации.

Всего в списке 24 российских спортсмена. Из них четыре фигуриста — Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи. Все они ранее получили нейтральный статус для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года.

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может начать тренироваться уже в октября текущего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.

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