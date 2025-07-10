«Чемпионат» запустил рейтинг «самая любимая пара фигурного катания»

Вчера, 9 июля, «Чемпионат» запустил рейтинг, в котором читатели на протяжении недели смогут выбрать их самую любимую пару фигурного катания.

За первое место соревноваться будут следующие известные спортсмены:

Александра Трусова и Макар Игнатов

Алёна Косторная и Георгий Куница

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Евгения Тарасова и Фёдор Климов

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Арина Аверина и Дмитрий Алиев

Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный

Елена Радионова и Константин Кучаев

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник

Камила Валиева и Никита Нестеров

Голосование завершится 15 июля в 12:00.