«Чемпионат» запустил рейтинг «самая любимая пара фигурного катания»
Вчера, 9 июля, «Чемпионат» запустил рейтинг, в котором читатели на протяжении недели смогут выбрать их самую любимую пару фигурного катания.
За первое место соревноваться будут следующие известные спортсмены:
- Александра Трусова и Макар Игнатов
- Алёна Косторная и Георгий Куница
- Виктория Синицина и Никита Кацалапов
- Евгения Тарасова и Фёдор Климов
- Оксана Домнина и Роман Костомаров
- Татьяна Волосожар и Максим Траньков
- Арина Аверина и Дмитрий Алиев
- Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв
- Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
- Елена Радионова и Константин Кучаев
- Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник
- Камила Валиева и Никита Нестеров
Голосование завершится 15 июля в 12:00.
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