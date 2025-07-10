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«Чемпионат» запустил рейтинг «самая любимая пара фигурного катания»

«Чемпионат» запустил рейтинг «самая любимая пара фигурного катания»
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Вчера, 9 июля, «Чемпионат» запустил рейтинг, в котором читатели на протяжении недели смогут выбрать их самую любимую пару фигурного катания.

За первое место соревноваться будут следующие известные спортсмены:

  • Александра Трусова и Макар Игнатов
  • Алёна Косторная и Георгий Куница
  • Виктория Синицина и Никита Кацалапов
  • Евгения Тарасова и Фёдор Климов
  • Оксана Домнина и Роман Костомаров
  • Татьяна Волосожар и Максим Траньков
  • Арина Аверина и Дмитрий Алиев
  • Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв
  • Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный
  • Елена Радионова и Константин Кучаев
  • Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник
  • Камила Валиева и Никита Нестеров

Голосование завершится 15 июля в 12:00.

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Самая любимая пара фигурного катания: Игнатовы, Косторная и Куница, Валиева и Нестеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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