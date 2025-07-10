Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трусова: скоро у меня 36 недель. Сказали, что могу тренироваться, уже не страшно родить

Трусова: скоро у меня 36 недель. Сказали, что могу тренироваться, уже не страшно родить
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что в скором времени она планирует начать тренировки. Фигуристка находится на 36-й неделе беременности, так что, если вдруг она родит во время занятий, это будет не опасно для ребёнка.

«После того как я узнала, что забеременела, я перестала тренироваться. Примерно с ноября я не тренируюсь как надо. Это первый раз примерно с шестилетнего возраста. Я участвовала в шоу до третьего месяца, потому что было много запланированных, но не прыгала. Потом у меня было много мероприятий, был «Русский вызов», на котором я каталась на пятом месяце беременности, и ещё мы проводили кэмп, когда я была на седьмом месяце. Это были не мои тренировки, но всё-таки активности, тоже было тяжело, я сильно уставала, но это были не тренировки.

А сейчас, так как через несколько дней у меня будет 36 недель, смогу тренироваться. Мне сказали, что с 36-й недели можно начинать активно тренироваться, потому что уже не страшно родить. Сейчас еду с пилатеса. Я уже занимаюсь в зале, хожу по дорожке, упражнения делаю, особенно для коленей, потому что сейчас вес вырос и колени очень страдают от этого из-за травм, которые раньше были. Всё снимаю, вам покажу скоро. Буду потихоньку восстанавливаться, чтобы после родов быстро прийти в форму», – написала Трусова на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Александра и Макар Игнатовы поженились в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.

Материалы по теме
Самая любимая пара фигурного катания: Игнатовы, Косторная и Куница, Валиева и Нестеров
Рейтинг
Самая любимая пара фигурного катания: Игнатовы, Косторная и Куница, Валиева и Нестеров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android