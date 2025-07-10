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Короткая программа Садковой поставлена под микс композиций Карлы Моррисон и Рики Мартина

Короткая программа Садковой поставлена под микс композиций Карлы Моррисон и Рики Мартина
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Стало известно музыкальное сопровождение к новой короткой программе на будущий олимпийский сезон-2025/2026 для вице-чемпионки России Дарьи Садковой. Она будет выступать под микс песен «Disfruto» мексиканской инди-поп певицы Карлы Моррисон и «La mordidita» Рики Мартина. Программу для девушки создали заслуженные тренеры России Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Видео с моментами отработки элементов постановки опубликовали на странице штаба.

Напомним, российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.

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