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«Ты — моя вселенная». Синицина трогательно поздравила Кацалапова с днём рождения

«Ты — моя вселенная». Синицина трогательно поздравила Кацалапова с днём рождения
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, чемпионка мира Виктория Синицина поздравила с днём рождения своего мужа и партнёра на льду Никиту Кацалапова. Сегодня, 10 июля, фигуристу исполнилось 34 года. В честь этого девушка выложила милые фотографии в соцсетях.

«Ты мой человек, ты мой мужчина, ты мой муж, ты мой партнер, ты мой друг, ты моя вселенная, ты моя любовь! С днём рождения!!!» — подписала снимки Синицина.

Фото: Личный архив Синициной

Фото: Личный архив Синициной

Напомним, последний раз фигуристы выходили на лёд в 2022 году на Олимпийских играх в Пекине, где стали серебряными призёрами. В командных соревнованиях в составе сборной России они стали первыми, но из-за последующей дисквалификации Камилы Валиевой опустились на третью строчку.

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