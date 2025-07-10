Софья Муравьёва — о работе с французом Ришо: сильно нервничала, совсем новое для меня

Серебряный призёр чемпионата России Софья Муравьёва высказалась о работе с известным французским хореографом Бенуа Ришо, который поставил ей произвольную программу на будущий сезон-2025/2026. Ради постановки Ришо прилетал в Москву, летом Муравьёва приехала в Италию ради сбора с Ришо.

«Перед приездом сюда я переживала, что у меня не получится наладить ни с кем контакт, сильно нервничала, как тут всё сложится. А оказалось очень легко и спокойно. Для меня было огромным наслаждением со всеми пообщаться, познакомиться — контакт получился даже с теми, кто не говорит по-русски, а тут как раз большинство русский понимает.

Да, мы много работали, но я получила огромное удовольствие. Хореография Бенуа Ришо — это что-то совсем новое для меня, поначалу мне было не очень привычно, но сейчас я уже чувствую её гораздо лучше. Ещё было удивительно, как много и подробно мы над ней работали», — сказала Муравьёва.

С апреля 2025 года Софья Муравьёва тренируется под руководством Алексея Мишина, спортсменка перебралась из Москвы в Петербург. Ранее она пять лет провела в академии «Ангелы Плющенко».