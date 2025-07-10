«Уже уходит на второй план». Загитова — о том, что в её шоу «Ассоль» не было прыжков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова объяснила, почему в её ледовом шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге, практически отсутствовали прыжки. Единственный тройной прыжок исполнила фигуристка группы Светланы Соколовской Софья Важнова.

«Мне кажется, что это уже уходит чуть-чуть на второй план, вот эта гонка за прыжками. Это важно в спорте, и там абсолютно оправданно. Но здесь мы делаем театральную постановку с настоящими героями. У нас, допустим, Алексей Константинович Ягудин хотел прыгать, но из-за того что у него дреды, костюм широкий, это было бы достаточно травмоопасно. Больше эмоциями отыгрывать намного сложнее, чем ты просто поедешь 33 круга, зажмёшься, и ещё непонятно, прыгнешь или не прыгнешь», — сказала Загитова в шоу «Каток».

Напомним, «Ассоль» — второе авторское шоу Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка показала «Хранители времени» в Казани.