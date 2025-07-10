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Загитова — о том, что Бейонсе скопировала идеи из её шоу: у неё тоже газетные костюмы

Загитова — о том, что Бейонсе скопировала идеи из её шоу: у неё тоже газетные костюмы
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова рассказала подробности создания её ледового шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге. Фигуристка вспомнила необычную историю о том, как создавались газетные костюмы для мероприятия. По её словам, они придумали их, но потом увидели, что такое же сделала известная американская певица Бейонсе.

«У меня 100% профессиональная команда, каждый делает свою работу на 100-200%. Но просто я такой человек, что во всё лезу, всё мне интересно. Я уделяла всему большое количество времени, искала референсы. Допустим, у нас есть газетная история. Мы придумали это всё, зафиксировали, согласовали и видим концерт Бейонсе, что у неё тоже газетные костюмы. Мы думаем: «Вот она у нас точно стырила идею», – сказала Загитова в шоу «Каток».

Напомним, «Ассоль» — второе авторское шоу Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка показала «Хранителей времени» в Казани.

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