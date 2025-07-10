Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Загитова: раньше проходили по стеночке, когда виделись с Медведевой. Мне это надоело

Загитова: раньше проходили по стеночке, когда виделись с Медведевой. Мне это надоело
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова рассказала новые подробности своего примирения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Я человек, который не любит конфликты. Для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я эмпатичная. Каждый раз, когда мы с ней виделись, мы, как кажется, постоянно по стеночке проходили. Люди, которые с нами заходили в лифт, говорили, что чувствуют какой-то негатив, какое-то давление. И мне это уже надоело…

Первый шаг — это самое сложное. Но когда ты его сделаешь, в любом случае будет проще. Я хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы успокоитесь, всё проговорите, все свои обиды закроете, и будет всё намного проще», — сказал Загитова в шоу «Каток».

Напомним, ранее Загитова и Медведева объединились в шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге. Евгения присоединилась в качестве героини-антагонистки Алины. Теперь Загитова поучаствует в шоу, посвящённом дискотеке 90-х, которое пройдёт в сентября в Москве.

Материалы по теме
Загитова — о том, что Бейонсе скопировала идеи из её шоу: у неё тоже газетные костюмы
Материалы по теме
У Загитовой получилось шоу-исповедь. Почему «Ассоль» имеет право на жизнь?
У Загитовой получилось шоу-исповедь. Почему «Ассоль» имеет право на жизнь?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android