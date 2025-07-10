Загитова: раньше проходили по стеночке, когда виделись с Медведевой. Мне это надоело

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова рассказала новые подробности своего примирения с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

«Я человек, который не любит конфликты. Для меня это очень эмоционально тяжело, потому что я эмпатичная. Каждый раз, когда мы с ней виделись, мы, как кажется, постоянно по стеночке проходили. Люди, которые с нами заходили в лифт, говорили, что чувствуют какой-то негатив, какое-то давление. И мне это уже надоело…

Первый шаг — это самое сложное. Но когда ты его сделаешь, в любом случае будет проще. Я хотела личным примером показать, как это. Вы можете потом даже не общаться, но вы успокоитесь, всё проговорите, все свои обиды закроете, и будет всё намного проще», — сказал Загитова в шоу «Каток».

Напомним, ранее Загитова и Медведева объединились в шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге. Евгения присоединилась в качестве героини-антагонистки Алины. Теперь Загитова поучаствует в шоу, посвящённом дискотеке 90-х, которое пройдёт в сентября в Москве.