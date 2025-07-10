«Два абсолютно разных жанра». Медведева сравнила свои шоу с постановками Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева сравнила свои шоу с тем, что ставит Загитова. Ранее девушки объединились в шоу «Ассоль», которое с 27 по 28 июля проходило в Санкт-Петербурге. Евгения сыграли роль антагонистки Алины. В сентябре Загитова поучаствует в шоу Медведевой, посвящённом дискотеке 90-х.

«Декорации классные, в них приятно работать. Свет очень красиво выставлен. Но надо понимать, что те шоу, которые пока что делаю я – это дивертисмент. То, что делает Алина – это спектакли. Это два разных абсолютно жанра, которые никаким образом не пересекаются. Ни декорациями, ни светом, ни графикой, ни сетапом. Это вообще две абсолютно разные истории», – сказала Медведева в шоу «Каток».

Напомним, «Ассоль» — второе авторское шоу Загитовой. Ранее олимпийская чемпионка показала «Хранители времени» в Казани. Медведева ранее ставила только шоу, посвящённым своему 25-летию.