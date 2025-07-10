Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова сообщила, что снова покажет своё первое шоу «Хранители времени». Оно было показано в конце августа прошлого года в Казани и в том числе знакомило публику с татарской культурой.

«Мы будем ещё раз показывать «Хранителей времени», – сказала Загитова в шоу «Каток».

С 27 по 28 июля в Санкт-Петербурге прошло второе ледовое шоу Загитовой «Ассоль». Оно строилось вокруг книги Александра Грина «Алые паруса», но также было близко некоторым моментам из жизни самой Алины. В «Ассоль» неожиданно выступила главная конкурентка Загитовой по спортивной карьере — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. В шоу она предстала в качестве героини-антагонистки Алины.