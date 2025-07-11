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Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на три новых ледовых шоу

Академия Плющенко запросила грант в размере 22,5 млн рублей на три новых ледовых шоу
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Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» запросила грант в размере 22,5 млн рублей на три ледовых шоу. Речь идёт о «Золушке», «Русалочке» и «Белоснежке».

Отмечается, что при запросе гранта на 22,5 млн рублей софинансирование будет составлять более 200 млн рублей. Таким образом, общая сумма расходов составит более 222 млн рублей.

«Воевать можно не только с автоматом в руках, но и используя силу искусства и спорта. Музыка обогащает эмоциональное восприятие литературного текста, а ледовая хореография в исполнении талантливых фигуристов многократно усилит эффект и позволит донести заложенные в произведение глубинные вечные смыслы до основной целевой группы проекта», – говорится в обосновании на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

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