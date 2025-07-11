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Губерниев — о Валиевой: сомнений, что она вернётся, нет никаких. Было бы куда

Губерниев — о Валиевой: сомнений, что она вернётся, нет никаких. Было бы куда
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Было бы куда ей возвращаться. Сомнений в том, что она вернётся, нет никаких. В фигурном катании с допуском идёт речь пока только об Олимпиаде, на чемпионаты мира и Европы мы не пролезаем, это надо понимать. Поэтому ещё раз повторюсь, что было бы куда Камиле ещё возвращаться. Мы пытаемся пролезть, чтобы кто-то поехал в Италию на Олимпиаду, а также и на международные соревнования в сезоне, но пока тенденция такая, что есть лишь небольшой просвет, как в ряде других видов спорта», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

В конце января 2024 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может начать тренироваться уже в октября текущего года, а выйти на соревнования — в конце декабря.

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