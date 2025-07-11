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Тарасова — о возвращении Валиевой: она физиологически поменялась, это тоже надо учитывать

Тарасова — о возвращении Валиевой: она физиологически поменялась, это тоже надо учитывать
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Она должна сама решить, возвращаться ли ей в спорт. Как она решит, так и будет. Камила может вернуться, если у неё будет такое желание, это главное. Сейчас она физиологически поменялась, фигура изменилась, так что это тоже надо учитывать. Я была бы рада снова увидеть Валиеву на соревнованиях? Конечно, всем было бы интересно её увидеть», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Из-за допинг-дела Валиева лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

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Камила Валиева включена в пул допинг-тестирования ISU на олимпийский сезон-2025/2026
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