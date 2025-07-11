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Тутберидзе показала бэкстейдж фотосессии для журнала «Мнение редакции может не совпадать»

Тутберидзе показала бэкстейдж фотосессии для журнала «Мнение редакции может не совпадать»
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Появился бэкстейдж фотосессии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе для журнала «Мнение редакции может не совпадать». Обложкой журнала стало яркое фото, на котором тренер сидя позирует в кожаном плаще бордового цвета, положив ногу на ногу.

Бэкстейдж Тутберидзе опубликовала на личной странице в социальных сетях.

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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