Тутберидзе показала бэкстейдж фотосессии для журнала «Мнение редакции может не совпадать»

Появился бэкстейдж фотосессии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе для журнала «Мнение редакции может не совпадать». Обложкой журнала стало яркое фото, на котором тренер сидя позирует в кожаном плаще бордового цвета, положив ногу на ногу.
Бэкстейдж Тутберидзе опубликовала на личной странице в социальных сетях.
Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.