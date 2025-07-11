Тарасова: нет ощущения, что что-то меняется и фигуристов могут допустить до соревнований

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что скептически относится к возможности быстрого возвращения российских фигуристов на международные старты в полном составе.

«Наших пловцов и фехтовальщиков допустили? Отлично, рада за них. А поможет ли это фигуристам, не знаю. Поможет – хорошо, не поможет – ничего удивительного. У меня нет никакого ощущения, что что-то меняется и фигуристов могут в полном объёме допустить до соревнований», – приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в Играх на квалификационном турнире в Пекине.