Роднина: Валиеву будут тестировать в ISU как спортсмена с отрицательной характеристикой

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Вопрос в том, как Валиева попала в пул допинг-тестирования. Если в качестве члена сборной России, то как она квалифицировалась в неё, если не участвовала в двух последних сезонах? По какому рейтингу она в сборной? Думаю, более правдоподобно, что ISU собирается тестировать её как спортсмена с отрицательной характеристикой. Это лучше уточнить в Федерации фигурного катания на коньках России.

Возможно всё, есть примеры, когда спортсмены, фигуристки успешно возвращались в большой спорт после долгого перерыва. Вопрос в физическом состоянии Валиевой — какой она была в 2022 году, когда выиграла Олимпиаду, и какая она сейчас. Параметры фигуры-то изменились. Все возможности успешно вернуться есть, всё зависит от тебя самой», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».