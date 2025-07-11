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«Выгодно Украине». Журова — о задержании русского баскетболиста во Франции по запросу США

«Выгодно Украине». Журова — о задержании русского баскетболиста во Франции по запросу США
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова снова поделилась мнением относительно задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Вся эта ситуация походит на провокацию. Откуда там взялся б/у компьютер, как он попал к нашему спортсмену — всё это вопросы. И выглядит вся ситуация очень странно. Сейчас такие случаи очень выгодны нашим недругам, в том числе Украине. Сейчас важно, чтобы всё для него завершилось лучшим образом», — приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.

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