«Выгодно Украине». Журова — о задержании русского баскетболиста во Франции по запросу США

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова снова поделилась мнением относительно задержания во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина. Спортсмена подозревают в участии в хакерской группировке. Сам Касаткин обвинения отрицает.

«Вся эта ситуация походит на провокацию. Откуда там взялся б/у компьютер, как он попал к нашему спортсмену — всё это вопросы. И выглядит вся ситуация очень странно. Сейчас такие случаи очень выгодны нашим недругам, в том числе Украине. Сейчас важно, чтобы всё для него завершилось лучшим образом», — приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, Даниила задержали 21 июня по запросу США в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой.