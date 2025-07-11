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Хореограф Железняков опубликовал фото с учениками Тутберидзе. Ранее он уходил из штаба

Хореограф Железняков опубликовал фото с учениками Тутберидзе. Ранее он уходил из штаба
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Хореограф Алексей Железняков опубликовал фотографию с учениками заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Два года назад он уходил из штаба.

Фото: Личный архив Железнякова

На снимке изображены чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева, чемпионка и вице-чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв и Алёна Принёва.

Напомним, Железняков работал в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, за это время он стал одним из самых медийных хореографов России и был причастен к ряду золотых олимпийских медалей. В ноябре 2023 года стало известно, что сотрудничество Железнякова с Тутберидзе окончено.

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