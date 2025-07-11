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«Видят, что Камила в хорошей форме». Депутат Госдумы — о включении Валиевой в пул ISU

«Видят, что Камила в хорошей форме». Депутат Госдумы — о включении Валиевой в пул ISU
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Пока спортсмен не озвучивает информацию о том, что заканчивает карьеру, его не могут исключить из пула допинг-тестирования. Тем более, люди в ISU могли видеть Валиеву в каких-то ледовых шоу, они видят, что она в хорошей форме сейчас. Наверняка и само РУСАДА подало заявку на Валиеву как на члена сборной России. Ведь если ты не член сборной, тебя тестировать не должны. Думаю, Валиеву спокойно могли оставить членом сборной России, несмотря на то, что она два года не выступала официально. Бывают уважительные причины, когда спортсмену сохраняют место в сборной. Так же могли решить и по Валиевой», — приводит слова Журовой «ВсёПроСпорт».

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