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«Пообщались по душам». Алексей Железняков подтвердил возвращение в школу Тутберидзе

«Пообщались по душам». Алексей Железняков подтвердил возвращение в школу Тутберидзе
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Хореограф Алексей Железняков подтвердил, что вернулся в группу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

В пятницу, 11 июля, Железняков опубликовал фотографию с учениками Тутберидзе. На снимке изображены чемпионки России Аделия Петросян и Софья Акатьева, чемпионка и вице-чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк и Алиса Двоеглазова, двукратный чемпион России среди юниоров Арсений Федотов, чемпионы мира среди юниоров Андрей Мозалёв и Алёна Принёва.

«Да, я вернулся в школу Тутберидзе. Будет ещё один филиал моей танцевальной студии в новом дворце. Мы встретились с ней, случайно так получилось, пообщались по душам и пришли к общему знаменателю, я решил вернуться», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Железняков работал в штабе Этери Тутберидзе с 2008 года, за это время он стал одним из самых медийных хореографов России и был причастен к ряду золотых олимпийских медалей. В ноябре 2023 года стало известно, что сотрудничество Железнякова с Тутберидзе окончено.

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