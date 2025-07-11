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«Прыгать на шоу беременной — 100/10». Трусова рассказала о моментах, когда ей было страшно

«Прыгать на шоу беременной — 100/10». Трусова рассказала о моментах, когда ей было страшно
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) рассказала о моментах, когда ей было по-настоящему страшно в новом ролике. Она сняла видео, где оценила некоторые из своих действий в жизни.

  • Стать блондинкой — 5/10. Потому что 12 часов сидеть
  • Выступление на ОИ — 9/10. Очень много готовилась, но не волновалась на самом выступлении.
  • Завести 6-ю собаку — 1/10. Завести не сложно, сложно ухаживать.
  • Прыгать на шоу, когда только узнала, что беременна — 100/10. Потому что страшно не за себя, а за ребёнка.
  • Выйти на одну сцену с Леонидом Якубовичем — 4/10. Волнительно, но он помогал и сам был очень спокойным.
  • Организовать кэмп вместе с Макаром — 7/10. Это для нас новый опыт, но очень помогала Яна Рудковская.

«В целом, оказалось, я не из пугливых :) Но за одного человека всё-таки переживаю особенно. Хотя он ещё даже не родился..», — подписала публикацию Трусова.

Напомним, весной Александра и Макар Игнатовы рассказали на «Русском вызове», что ждут пополнения в семье, а на гендер-пати в центре Москвы узнали пол ребёнка — у фигуристов будет мальчик.

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