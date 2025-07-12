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Дмитрий Козловский окончил магистратуру в МГИМО

Дмитрий Козловский окончил магистратуру в МГИМО
Дмитрий Козловский.
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Чемпион Европы в парном катании Дмитрий Козловский рассказал, что окончил магистратуру в МГИМО. Фигурист выступает в паре с Александрой Бойковой и тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью! Хочу поблагодарить за знания, бесценный опыт и внимание своих Учителей, подаривших мне незабываемые впечатления и навыки.

Особая благодарность Тамаре Викторовне Шашихиной, Олегу Николаевичу Барабанову (моему научному руководителю) и волшебной Елизавете за советы, знания и постоянную помощь в достижении поставленных целей. Сегодня я одержал одну из самых значимых Побед в своей жизни! Я выпускник МГИМО МИД России», – написал Козловский.

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017).

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