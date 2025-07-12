Юрист объяснил появление Валиевой в пуле тестирования ISU

Юрист Анна Анцелиович объяснила включение российской фигуристки Камилы Валиевой в пул тестирования Международного союза конькобежцев (ISU).

«В конце года у неё заканчивается дисквалификация, поэтому логично, что её включили. Обычно это делают в последние шесть месяцев до окончания срока дисквалификации. Спортсмены, которые ушли из спорта и потом решили вернуться, тоже должны полгода до возвращения проходить тестирования, чтобы убедиться, что спортсмен приступит к соревнованиям чистым.

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Если этого не делать, то у дисквалифицированного или ушедшего из спорта спортсмена откроется широкое поле для приёма субстанций, которые оказывают влияние на результат. Включить в пул всех спортсменов, у которых заканчивается дисквалификация, нет возможности, но спортсменов такого высокого уровня, как Валиева, всегда тестируют, чтобы убедиться, что они чистыми приступят к соревновательной деятельности.

Также от Камилы не было заявления о завершении карьеры, а если бы она его сделала, срок дисквалификации бы приостановили. Когда спортсмен уходит из спорта, отсчёт дисквалификации не идёт и возобновляется заново, когда он возвращается к спортивной деятельности. Так как Камила планирует вернуться, в следующем году у неё будет такая возможность. Кроме того, за два месяца до истечения срока дисквалификации она может приступить к официальным тренировкам с командой», — сказала Анцелиович.

Ранее ISU включил российскую фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования на допинг. Спортсменка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, которая истекает 25 декабря 2025 год.