Бойкова поделилась впечатлениями о походе в Метрополитен-музей в США

Чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова рассказала о походе в Метрополитен-музей в Нью-Йорке, США. Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским и тренируется в штабе Этери Тутберидзе.

«Часов в девять утра можно уже выдвигаться в сторону Метрополитена, если вы не являетесь member’ом музея (очереди там большие, хоть и двигаются довольно быстро). Тут я впервые столкнулась с Нью-Йоркским метро.

Сначала я подумала, что туплю, но оказалось, что просто метро реально сложное (особенно в сравнении с петербургским и даже московским). Нужно быть крайне внимательным, на какой поезд, в каком направлении ты садишься, а ещё — с какими остановками он следует! Но, благо, люди на платформе часто могут тебе помочь, так что не стесняйтесь подходить и спрашивать.

Пост доступен в телеграм-канале Александры Бойковой.

Около 10 утра я уже стояла у музея в гигантской очереди. Но ничего, примерно в 10:20 я была уже с билетом, правда, не на выставку костюма. Дело в том, что в этом году почему-то открытие выставки сильно затянулось (а как может быть по-другому, если я приехала в город ради неё). На кассе музея я узнала, что открытие планируется только 11 мая, а это мой последний день в городе. В итоге в этот приход в Метрополитен я посетила только основные экспозиции, но осталась в полном восторге.

Особенно меня впечатлили работы Ван Гога. Да, я раньше их видела, но почему-то они меня так не цепляли. В этот же раз я по 10 минут стояла перед каждой картиной собрания, вся в мурашках и волнении от увиденного», — написала Бойкова в своём телеграм-канале.