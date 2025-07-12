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Олимпийская чемпионка Щербакова выступит в шоу в китайском Цзинане

Олимпийская чемпионка Щербакова выступит в шоу в китайском Цзинане
Анна Щербакова.
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова примет участие в шоу в китайском Цзинане. Мероприятие запланировано на 13 июля, начало — в 12.00 по московскому времени.

В рамках запланированного шоу пройдут показательные выступления в честь окончания 1-го этапа Круглой лиги – внутренних соревнований для юниоров, по итогу которых фигуристы могут отобраться на Гран-при ISU. Помимо Щербаковой, ожидается выступление ещё одной звезды фигурного катания. Предполагается, что это будет олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна Щербакова дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.

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