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Команда Плющенко прокомментировала уход фигуриста Хрулёва

Команда Плющенко прокомментировала уход фигуриста Хрулёва
Евгений Плющенко
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В официальном аккаунте команды двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко появился комментарий о переходе фигуриста Ярослава Хрулёва в другой тренерский штаб.

«С глубоким сожалением, понимая сложнейшую семейную ситуацию, которая сложилась в семье Ярослава Хрулёва, отпускаем талантливого спортсмена в его новую школу.

Мы прошли вместе восьмилетний спортивный путь, так как Ярослав начал тренироваться практически с основания нашей академии.

После сложнейшей операции он год не тренировался, и за прошлый сезон наша тренерская команда с ним не только восстановила весь его прыжковый контент, сложнейший четверной лутц, который Ярослав успешно исполнял на соревнованиях прошедшего сложного восстановительного сезона, но и изучал другие ультра-си: 4T, 4S и 3,5А.

Ярослав — очень талантливый спортсмен, которого нам будет не хватать. Мы знаем, как сложно далось для семьи Ярослава решение покинуть нашу академию.

Мы желаем ему и его семье преодолеть все трудности. Побед в новой школе. Удачи, Ярик!

Двери нашей академии всегда будут открыты для него, так как здесь у Ярослава осталось не только много друзей, но и весь коллектив тренеров, которые его воспитали в спорте!» — говорится в сообщении «Ангелов Плющенко».

Ранее ТАСС со ссылкой на собственные источники писало, что новым наставником спортсмена станет Этери Тутберидзе.

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