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Роднина — о феномене Туктамышевой: много примеров, когда фигуристки в 20 лет сдувались

Роднина — о феномене Туктамышевой: много примеров, когда фигуристки в 20 лет сдувались
Елизавета Туктамышева
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о феномене чемпионки мира — 2015 Елизаветы Туктамышевой в женском одиночном катании.

«Очень много примеров, когда фигуристки в 16-17 лет могли делать сложнейшие элементы, а в 20 лет, как правило, сдувались и уже не могли выполнить эти же элементы.

Единственный в этом плане уникум женского фигурного катания — это Елизавета Туктамышева.

В зрелом возрасте она держалась на высоком уровне и успешно конкурировала с куда более юными спортсменками», — приводит слова Родниной издание «ВсеПроСпорт».

28-летняя Туктамышева не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.

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