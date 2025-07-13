«Привыкла я к издёвкам и обидам». Загитова поделилась фото с ледового шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фотографии с собственного ледового шоу «Ассоль», которое прошло с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге. Публикацию фигуристка сопроводила «говорящим» стихотворением:
«Привыкла я к издёвкам и обидам.
Взаймы у неба слёз не возьмёшь,
Своих же слёз и боли я не выдам,
Не жалеет капель дождь.
Выйдет солнце,
В жизнь мою ворвётся.
Я взлетаю, я легко сжигаю
Всё, что болит.
Свет, пройди сквозь меня
И дай же мне силы,
Позволь быть счастливой,
Жить без бед.
Я с этого дня над прошлым взлетаю,
Я верю — питает душу свет.
Всё, о чем мечтала,
Мечтала я во сне.
С грязью не смешать меня толпе», — написала Загитова.