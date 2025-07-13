«Привыкла я к издёвкам и обидам». Загитова поделилась фото с ледового шоу «Ассоль»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выложила фотографии с собственного ледового шоу «Ассоль», которое прошло с 27 по 28 июня в Санкт-Петербурге. Публикацию фигуристка сопроводила «говорящим» стихотворением:

«Привыкла я к издёвкам и обидам.

Взаймы у неба слёз не возьмёшь,

Своих же слёз и боли я не выдам,

Не жалеет капель дождь.

Выйдет солнце,

В жизнь мою ворвётся.

Я взлетаю, я легко сжигаю

Всё, что болит.

Свет, пройди сквозь меня

И дай же мне силы,

Позволь быть счастливой,

Жить без бед.

Я с этого дня над прошлым взлетаю,

Я верю — питает душу свет.

Всё, о чем мечтала,

Мечтала я во сне.

С грязью не смешать меня толпе», — написала Загитова.