Щербакова дебютировала с новым показательным номером в Китае

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова впервые выступила с новым показательным номером в китайском городе Цзинань.

В рамках запланированного шоу пройдут показательные выступления в честь окончания первого этапа Круглой лиги — внутренних соревнований для юниоров, по итогу которых фигуристы могут отобраться на Гран-при ISU. Помимо Щербаковой, ожидается выступление ещё одной звезды фигурного катания. Предполагается, что это будет олимпийский чемпион Юдзуру Ханю.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.