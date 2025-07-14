«Я уставшая, но довольная». Щербакова — после выступления с показательным номером в Китае

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление с новым показательным номером в китайском городе Цзинань.

«Нихао! Всем привет из Китая. Давно я не выходила в «кружочки». Очень насыщенная у меня жизнь, очень насыщенный день был. Сегодня я выступала в (провинции) Шаньдун, (город) Цзинань. Катала два показательных номера: уже полюбившуюся мне «Белоснежку» и новый номер, который я подготовила специально для этого выступления. Так что пишите, как вам. Я очень надеюсь, что вам понравилось.

Я, как обычно, уставшая, но довольная. И сейчас покажу вам, какая работёнка мне завтра предстоит (показывает подарки от поклонников. — Прим. «Чемпионата»). Вы только посмотрите на это! Сколько цветов, игрушек, подарков… Сколько всего! Сейчас идём к самому-самому интересному. Только посмотрите на эту коробку (с игрушками), на её размеры. Буду разбирать все ваши игрушки, так что ждите фотографии», – сказала Щербакова в видео на личной странице в социальных сетях.

Последним профессиональным турниром для Анны Щербаковой в карьере стала победная Олимпиада 2022 года. В текущем сезоне Анна дебютировала в роли комментатора соревнований по фигурному катанию на Первом канале: она работала на этапах Гран-при России, а также на чемпионате России и финале Гран-при России.