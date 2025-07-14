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«Это заслуги прошлого». Трусова показала, как поддерживает форму во время беременности

«Это заслуги прошлого». Трусова показала, как поддерживает форму во время беременности
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 Александра Игнатова (Трусова) показала, как поддерживает форму во время беременности.

«Я не тренировалась столько – впервые в жизни. Была активность, да. Много всего другого. Но именно тренировок не было. Совсем. И это для меня необычно.

Вы спрашивали, как я держала себя в форме всё это время… Это не я. Это мои прошлые заслуги. Они до сих пор работают. Спасибо всем тем тренировкам и в целом характеру, который не даёт сидеть на месте и всё время что-то придумывает.

Это моя тренировка на колени – выглядит забавно, на деле – так и есть. Достаточно скучная, однообразная, но полезная. Так что делаю», – написала Трусова на личной странице в соцсети.

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