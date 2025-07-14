«У каждого там есть право выбора». Роднина вспомнила свой переезд в США в 90-х

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина вспомнила свой переезд в США. Она уехала туда в 90-е, чтобы работать в одном из центров фигурного катания в Лос-Анджелесе. Сейчас там живёт 39-летняя дочь Родниной Алёна Миньковская, у которой американское гражданство.

«Качество продуктов в США? Там всё написано, ты знаешь, за что платишь. Если не устраивает состав, надо пойти и покупать более качественный. В каждой стране есть разные понятия качества и требования.

У каждого там есть право выбора: если какой-то продукт не нравится, иди и покупай что-то другое. В Америке вполне можно найти разного уровня качество. Понятно, что хорошее будет стоить дороже, но никакой проблемы в этом нет. Если меня не устраивало качество, я копила деньги и покупала другие продукты.

Что меня не устраивало в США? Я человек непритязательный. Ехала туда не улучшать свой уровень жизни, а попала работать в международный центр (фигурного катания). А неудобства в любой жизни есть», – приводит слова Родниной Sport24.