Депутат Госдумы: Валиева должна вернуться победителем — насколько она к этому готова?

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв высказался о потенциальном возвращении чемпионки мира среди юниоров в фигурном катании Камилы Валиевой на профессиональные соревнования. Ранее стало известно, что Валиева включена в пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU) на будущий олимпийский сезон-2025/2026.

«Что значит вернуться? В какой форме, насколько она готова эмоционально, психологически, физически, какие у неё планы на жизнь? Не надо забывать о возрасте. Каждый год для спортсмена – это целая судьба.

Может быть, она вернётся, и мы были бы рады. Но она кем должна вернуться? Она должна вернуться победителем. Она должна вернуться мотивированной на победы и на дальнейшие рекорды. Насколько она к этому готова?» – приводит слова Свищёва «Матч ТВ».