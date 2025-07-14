Мостовой: футбол и хоккей всегда впереди. Как фигурное катание может соревноваться с ними?

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой назвал самые популярные виды спорта в России. По его словам, футбол и хоккей всегда будут впереди остальных дисциплин, в том числе фигурного катания, которое считается особенно важным и интересным спортом для большинства россиян.

«Футбол остаётся спортом номер один в России, несмотря на скандалы? Я думаю, что да. На футбол ходит большое количество людей. А какой ещё? С каким спортом можно посоревноваться? В Европе половина даже и не знает другие виды. Здесь не их вина. Но футбол и хоккей всегда будут впереди.

Фигурное катание может с ними посоревноваться по популярности? Нет. Как можно с ними соревноваться по популярности, когда и на футбол, и на хоккей ходят более 50-70 тысяч? Поэтому, конечно, они не могут соревноваться. Во многих странах этого вообще нет, а футбол есть в каждой стране мира», – приводит слова Мостового «Матч ТВ».