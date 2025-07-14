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Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тому, что её называют жёстким тренером

Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тому, что её называют жёстким тренером
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Известный специалист Этери Тутберидзе рассказала, как относится к тому, что её называют одним из самых жёстких тренеров фигурного катания.

«Невозможно всё время оглядываться и объяснять: «Ребята, это неправда, я не такая». Темы и вопросы общества всегда примерно схожие. В первую очередь о том, что я жестокий тренер. Мне кажется, обсуждения такого рода помогают другим людям оправдать свою неуспешность. Как будто мы используем какие‑то методы, которые не используют они. Так им, наверное, проще объяснить наши результаты. Но нет — мы просто работаем, как все. И у нас тоже не всегда всё получается», — приводит слова Тутберидзе журнал «Мнение редакции может не совпадать».

Этери Тутберидзе 51 год, она работает с фигуристами одиночного и парного катания. Среди её наиболее известных учеников победители множества соревнований Юлия Липницкая, Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

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